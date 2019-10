Giuseppe Testa nominato direttore del Centro neuro-genomica della Fondazione Human Technopole

Giuseppe Testa, ordinario di biologia molecolare presso il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia dell’Università degli studi di Milano, dirigerà il Centro di neuro-genomica della Fondazione Human Technopole, la nuova infrastruttura di ricerca che sorge nell’area che ha ospitato Expo Milano 2015, oggi ribattezzata MIND. Il Presidente della Fondazione Human Technopole Marco Simoni ha sottolineato: “Sono felice che tra i vincitori della complessa selezione internazionale cominciata un anno fa ci sia anche un professore dell’Università Statale di Milano, Giuseppe Testa, che ha scelto di portare la sua esperienza e le sue competenze a Human Technopole per l’avvio del Centro di Neuro-genomica. Questo renderà ancora più facile e immediata la collaborazione tra Human Technopole e la più grande università pubblica lombarda. Il professor Testa si affianca ad altri sei scienziati in arrivo da tutto il mondo per costruire un istituto aperto a collaborazioni con università, ospedali, enti ed istituzioni. L’obiettivo è favorire lo scambio di informazioni e risorse e creare opportunità di sviluppo reciproco per arricchire e portare ulteriore valore aggiunto a un ecosistema – quello della ricerca italiana nelle scienze della vita – già molto avanzato”.

Il Rettore della Statale Elio Franzini ha commentato: “Siamo onorati che il nostro docenteGiuseppe Testa sia risultato vincitore della selezione internazionale per la Direzione del Centro di neuro-genomica di Human Technopole. Giuseppe Testa dimostra quante eccellenze vi siano nell’Università Statale di Milano, dove la ricerca è sempre di altissimo livello. Ma Giuseppe non è solo impegnato nella modellistica ad alta definizione delle malattie umane: dimostra anche, con il suo impegno didattico, nel Comitato etico e nei campi della bioetica e della biopolitica, il senso di un’università multidisciplinare, impegnata ad abbattere i confini, come la ricerca più avanzata impone. Infine, siamo fieri, in questo modo, di continuare e potenziare il percorso già avviato con Human Technopole. Sono certo che a Mind, insieme, e con l’aiuto anche diGiuseppe Testa, raggiungeremo risultati che daranno onore alla ricerca scientifica internazionale”.

Giuseppe Testa, medico e biologo molecolare direttore del Laboratorio di Epigenetica delle Cellule Staminali dell’Istituto Europeo di Oncologia, è nato a Napoli 47 anni fa. Dopo la laurea in medicina conseguita presso l’Università di Perugia, ha svolto un dottorato di ricerca presso il Laboratorio europeo di biologia molecolare e la formazione post-dottorale presso l’Università e l’Istituto Max Planck di Biologia Cellulare e Genetica di Dresda. Successivamente, ha anche conseguito un master in bioetica e bio-giurisprudenza dall’Università di Manchester. Vincitore per due volte dei prestigiosi grant del Consiglio Europeo delle Ricerche per i suoi studi pioneristici sull’utilizzo delle cellule staminali nello studio delle malattie genetiche, è stato co-fondatore nel 2006 del programma interdisciplinare di dottorato della Scuola Europea di Medicina Molecolare in “Scienze della vita: fondamenti ed etica”.