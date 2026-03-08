Giuseppe Vitagliano confermato alla guida dell’Associazione dei commercialisti di Napoli Nord

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (Aidc) – Sezione Napoli Nord ha confermato Giuseppe Vitagliano nel ruolo di presidente, rinnovando la fiducia alla guida dell’associazione in occasione dell’assemblea dedicata al rinnovo degli organi direttivi.

La decisione è stata presa nel corso dell’assemblea degli iscritti che ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, confermando all’unanimità Giuseppe Vitagliano alla presidenza dell’associazione. Il rinnovo della leadership rappresenta un segnale di continuità rispetto al lavoro svolto negli anni precedenti e agli obiettivi di rafforzamento della rappresentanza dei Dottori Commercialisti del territorio.

Il nuovo Consiglio Direttivo dell’AIDC Napoli Nord

Accanto al Presidente Giuseppe Vitagliano, il nuovo Consiglio Direttivo dell’AIDC Napoli Nord è composto da professionisti con diverse competenze nell’ambito economico e fiscale.

Nel dettaglio, Patrizia Fusco ricoprirà il ruolo di Vice Presidente, mentre Vincenzo Piscopo è stato nominato Segretario. L’incarico di Tesoriere è stato affidato a Gennaro De Blasio.

Completano il Consiglio Direttivo i componenti Massimiliano Megale, Luigi Errichiello e Carmelo Legorano, chiamati a contribuire allo sviluppo delle attività associative e alla rappresentanza della categoria sul territorio.

Il Collegio dei Revisori

Nel corso della stessa assemblea è stato inoltre nominato il nuovo Collegio dei Revisori, organo di controllo dell’associazione.

Il collegio sarà presieduto da Ovidio Caputo, mentre Mario Russiello ed Eugenio Del Prete ricopriranno il ruolo di Componenti.

La nuova composizione degli organi associativi rappresenta un passaggio importante per rafforzare la struttura organizzativa dell’AIDC Napoli Nord e consolidare il lavoro svolto a favore dei professionisti del territorio.