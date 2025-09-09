Giuseppina Padeletti alla presidenza dell’European Materials Research Society

Giuseppina Padeletti, dirigente di ricerca presso l’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati (Cnr-Ismn), è nominata presidente dell’European Materials Research Society (EMRS), una delle più prestigiose organizzazioni scientifiche internazionali nel campo della scienza e tecnologia dei materiali. L’incarico rappresenta un importante riconoscimento al suo percorso scientifico e al contributo strategico offerto alla comunità della ricerca europea. Membro da tempo del consiglio scientifico di EMRS, Padeletti gioca un ruolo di primo piano nello sviluppo della società, distinguendosi per competenza, visione e capacità di promuovere il dialogo tra ricerca avanzata e applicazioni industriali. La sua elezione alla presidenza conferma il prestigio del lavoro svolto all’interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche e ne valorizza l’impegno a sostegno dell’innovazione e della cooperazione scientifica internazionale.