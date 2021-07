Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Oggi in tutta la Puglia i socialisti liberali del Nuovo Psi daranno il loro contributo per una giustizia giusta. Il nostro coordinatore regionale Vincenzo Servidio con la delegazione dei socialisti liberali sarà a Bari al gazebo organizzato per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia”. Lo annuncia Lucio Barani, segretario del Nuovo Psi.