Giustizia, Berlusconi “Vogliamo la riforma, sosterremo Nordio”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi vogliamo riformare la giustizia. Vogliamo rendere più rapidi i tempi dei processi, vogliamo allargare e consolidare le garanzie dei cittadini. Non vogliamo certamente una riforma contro i magistrati, ma vogliamo una riforma per i cittadini”. Lo dice il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in un video sui social.

“Noi siamo davvero convinti che gran parte della magistratura sia sana, sia corretta, che svolga il suo compito con grande senso del dovere – aggiunge -. Noi vogliamo valorizzare la professionalità dei magistrati seri, quelli che fanno le inchieste senza calpestare la libertà e la dignità di nessuno. Per tutte queste ragioni noi sosterremo con convinzione le proposte sulla giustizia avanzate dal ministro Nordio e su questa fondamentale riforma ci auguriamo che politica e magistratura, maggioranza e opposizione possano lavorare insieme”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).