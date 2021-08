Giustizia: Calderoli, ‘su referendum anche oggi lunga giornata di lavoro, grazie a militanti’

Roma, 17 ago. (Adnkronos) – “Anche oggi è finita una lunga giornata di lavoro -ma voglio sottolineare qui nella storica sede della Lega a Milano in via Bellerio ci sono militanti e volontari che stanno già lavorando da 15 giorni ininterrottamente- trascorsa a controllare i moduli di raccolta firme per i referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di verificarne la correttezza. Stiamo facendo uno splendido lavoro e andremo avanti a farlo per tutto agosto, perché militanti, volontari ed eletti nelle istituzioni verranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane qui in Bellerio”. Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli.