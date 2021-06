Giustizia: Cartabia, ‘quella riparativa ha una prospettiva di rinascita, è una seconda chance’

Taormina, 20 giu. (Adnkronos) – “Quelle riparative sono forme di giustizia in cui al centro c’è il rapporto e si guarda al reato e a quello che è successo come a una rottura di un rapporto. Un rapporto tra la vittima, ma anche con la comunità perché non è mai una vicenda solo privata, è sempre una vicenda che riguarda l’intera comunità che viene interessata”. Così la ministra della Giustizia Marta Cartabia a Taobuk per un dialogo con Benedetta Tobagi sulla giustizia. “E guardando al reato non soltanto come un fatto accaduto in un dato momento storico – aggiunge la Guardasigilli – ma come una rottura di un rapporto, poiché il rapporto è lì, guarda anche alla possibilità che quel rapporto, come tutti i rapporti, possa venir rigenerato, risanato, una seconda chance. Quale rapporto non ha un momento di rottura? Anche quello più duraturo, eppure nel rapporto c’è sempre una possibilità di ripartire”.