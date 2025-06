Giustizia, congresso Unicost a Salerno con Conte e Boschi. Travaglio e Bocchino tra i relatori

Venerdì 13 giugno, dalle 15, presso il Palazzo della Provincia di Salerno, in Via Roma 104, si svolgerà il 3° Congresso Nazionale di Unicost, dedicato al tema “Le riforme in corso: tutela dei diritti e principio di uguaglianza”.Il Congresso si protrarrà sabato 14 giugno, dalle 9 alle 19, e vedrà la partecipazione di numerosi magistrati, tecnici, esperti e decisori, fra i quali: Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia; i deputati Maria Elena Boschi e Giuseppe Conte; la senatrice Vincenza Rando; Rossella Marro, presidente nazionale di Unicost; Mariarosaria Savaglio e Stefano Latorre, segretari nazionali di Unicost; Marcello De Chiara, vicepresidente Anm; Antonio Balsamo, direttore del Centro studi Nino Abbate; Pietro Indinnimeo, Segretario distrettuale Unicost di Salerno; Italo Bocchino, direttore del “Secolo d’Italia” e Marco Travaglio, direttore de “il Fatto quotidiano”; Raffaele Sabato, giudice Corte Europea Diritti dell’uomo; i consiglieri del Csm Ernesto Carbone, Michele Papa, Marco Bisogni, Roberto D’Auria, Michele Forziati e Antonino Laganà; Alberto Del Noce, presidente Unione Nazionale Camere Civili; Stefano Musolino, segretario MD; Giselda Stella, vicepresidente di MI; Giovanni Zaccaro Segretario Area; e Michele Sarno, presidente Camera Penale di Salerno.