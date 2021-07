Giustizia: Conte in settimana vedrà eletti, su riforma via reati mafia per ok fiducia**

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – Giuseppe Conte tornerà a vedere i parlamentari M5S a inizio settimana, dopo l’assemblea congiunta di martedì scorso. A quanto apprende l’Adnkronos, stavolta non li vedrà tutti insieme, ma divisi per Commissioni – due giornate dedicate – così da fare il punto sui vari provvedimenti in esame e sulla strategia dei pentastellati sui diversi fronti, per “tornare centrali”, ricalcando le parole adottate dal leader in pectore del M5S nella riunione di martedì scorso.