(Adnkronos) – “Siamo convinti che in questo difficile momento – conclude Crimi – ai cittadini interessino argomenti più concreti, anziché la sfiducia ad un bravo ministro della Giustizia. Concreti come il decreto Rilancio, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che dispone una liquidità di 55 miliardi di euro per aziende, professionisti, sanità, scuole, famiglie. Non ci fermiamo. Andiamo avanti a lavorare per il bene del Paese, senza perdere altro tempo”.