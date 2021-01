Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Per il momento, uno stato dell’arte ancora non c’è”. Il vice presidente del gruppo di Iv al Senato Giuseppe Cucca, componente della commissione Giustizia di palazzo Madama, non vede alcun passo in avanti sulla questione della relazione del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sulla quale Matteo Renzi ha anticipato il no del suo partito.