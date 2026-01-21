Giustizia, da aula Camera ok a risoluzione maggioranza su riforma Nordio

Roma, 21 gen. (askanews) – L’aula della Camera ha approvato con 168 voti e favore, 114 voti contrari e 4 astenuti la risoluzione unitaria del centrodestra sulle comunicazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla riforma della giustizia. La risoluzione aveva avuto il parere positivo del Guardasigilli Carlo Nordio che invece ha espresso parere negativo sulle altre sei presentate dalle opposizioni.

Le altre sei risoluzioni, presentate dalle opposizioni alle comunicazioni del ministro Nordio sulla riforma della giustizia, sono state tutte bocciate dal voto dell’aula della Camera. La seduta è stata quindi sospesa e riprenderà con il question time alle 15.