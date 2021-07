Giustizia: disgelo Draghi-Conte, miglioramenti tecnici ma riforma resta blindata/Adnkronos

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – Tre quarti d’ora di colloquio, in una Roma rovente dove dal mattino era attesa pioggia e invece è il sole ad aver la meglio. Giuseppe Conte torna a Palazzo Chigi in auto, dall’ingresso secondario, per la prima volta come leader del M5S. Dopo 45 minuti di confronto col premier Mario Draghi, arriva in piazza Colonna dove sono assiepati giornalisti, fotografi e cameraman, la stessa piazza dalla quale, nel febbraio scorso, col banchetto attrezzato dal fedelissimo Rocco Casalino, aveva annunciato la sua ascesa nel Movimento con quel “io ci sono e ci sarò”. L’ex presidente del Consiglio abbandona i toni bellicosi, che in questi giorni alcuni retroscena gli avevano attribuito ma che in fin dai conti non gli appartengono, e tende la mano a Draghi e al suo governo.