Giustizia, Donzelli (Fdi): le toghe rosse non fermeranno Meloni nè riforme

Roma, 20 ott. (askanews) – – “Oggi Il Tempo pubblica una mail tra magistrati dal contenuto inequivocabile contro la Meloni e le riforme in programma: ‘Dobbiamo porre rimedio’. Alle 18 e 32 del 19 ottobre il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, esponente di spicco di Magistratura Democratica – la corrente di sinistra dei magistrati, presieduta da Silvia Albano, balzata agli onori delle cronache per aver sentenziato contro il trattenimento dei migranti in Libia- scrive una mail in cui lancia l’allarme ai colleghi sulle difficoltà che riscontrano a condizionare l’esecutivo”. Lo afferma in un video sui social il responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli di Fdi in un video sui social.

“Meloni è un problema per le toghe rosse perchè non è ricattabile, non insegue interessi personali e vuole riformare la giustizia. E secondo Patarnello, i magistrati non sono abbastanza compatti nel combatterla.’Dobbiamo porre rimedio’. Care toghe rosse, il compito dei magistrati è quello di fermare mafiosi e criminali, non governi democratici.Ci hanno dato dei complottisti: nemmeno nei nostri incubi peggiori avremmo mai immaginato”.

Donzelli auspica quindi che l’Anm si dissoci dal magistrato e he tutte le forze politiche siano solidali con Meloni: “Si tratta delle basi della nostra democrazia che non prevede scorciatoie giudiziarie rispetto a elezioni democratiche”, dichiara.

In ogni caso, “non ci fermeranno: non siamo ricattabili. Andremo avanti – conclude Donzelli- fino al termine del nostro mandato e poi ci faremo giudicare ma dal popolo italiano”.