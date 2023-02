Giustizia e Bellezza nell’Arte al Palazzo di Giustizia di Napoli

di Fiorella Franchini

In passato, almeno fino al Rinascimento, è esistita una relazione armonica tra bellezza e giustizia, spezzata dal protestantesimo e dalla modernizzazione, in nome di una giustizia ascetica e di un’estetica funzionale. Il bello, non essendo direttamente utile, si è poi incamminato in direzione del passatempo e dell’investimento, i valori della giustizia, perdendo la loro condivisione comunitaria, si sono velati di cinismo. La mostra “Giustizia e Bellezza: drammaturgia del diritto nella Pittura Barocca”, inaugurata al Palazzo di Giustizia di Napoli, è organizzata dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A., in collaborazione con il Tribunale Ordinario di Napoli e la Camera Penale di Napoli. L’esposizione, curata da don Gianni Citro e Nicola Graziano, fino al 15 marzo, propone dodici dipinti del barocco napoletano, provenienti da collezioni private, che raccontano le sfumature della Giustizia: crudeltà, delitto, coraggio, lotta, inganno e innocenza, speranza e giudizio, visione. Lo stile emozionale è il fil rouge che accomuna le opere. La teatralità e il melodramma della pittura del Seicento segnano il percorso espositivo con i loro effetti di luce e ombra, i movimenti carichi di pathos. Le tele di Carlo Sellitto di Filippo Vitale, Pietro Novelli e Agostino Beltrano, di Giuseppe Piscopo e Simone Cantarini, insieme con quelle di Johann Carl Loth, di Luca Giordano, Giovanni Battista Beinaschi e Giuseppe Bonito sono istantanee di emozioni profonde che appartengono a un mondo complesso e tragico celato dietro i titoli di cronaca, nei fascicoli giudiziari, dentro il cuore di vittime e carnefici. La bellezza dell’Arte trasfigura la sete di Giustizia e la trasforma in dramma umano segnato ora da un dolore epico, ora da una fede eroica. La pittura barocca aveva il compito di toccare direttamente la sensibilità e i sentimenti della gente e sa farlo ancora, quando proviamo a incontrarla. Per Pablo Picasso “l’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni”. Il piccolo spazio espositivo diventa, dunque, una sosta inaspettata e affascinante e irrompe nell’asettica razionalità dell’architettura giudiziaria partenopea, come uno dei trionfi di luce caravaggeschi dentro il buio della quotidianità frettolosa e indifferente. L’ultima stazione è innanzi al “San Francesco” di Luca Giordano e la preghiera semplice scaturisce direttamente dal cuore: “Oh Signore, fa di me uno strumento di pace”.