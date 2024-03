Giustizia, Gratteri: Nordio? Simpatico ma non ne sta azzeccando una

“Giorgia Meloni? È una donna in gamba ma con lei non ho mai parlato. Carlo Nordio invece è simpatico ma in materia di Giustizia non ne sta azzeccando una. È un brillante conversatore, esperto di arte ma sulla Giustizia non ci siamo”. Lo ha detto il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri, intervenendo ai microfoni di Ping Pong su Radio1 Rai. “Questo governo non mi sembra di centrodestra, sta agendo in totale continuità con il governo dei migliori, quello di Draghi e Cartabia”, ha aggiunto Gratteri.