Giustizia, il ministro Nordio a Napoli inaugura nel tribunale di Aversa tre nuove aule per le udienze penali

Il ministro alla Giustizia, Carlo Nordio, ha inaugurato tre nuove aule per le udienze penali al tribunale di Napoli Nord, situato ad Aversa (Caserta). Il foro comprende 38 comuni fra le province di Napoli e Caserta, compresi alcuni dei comuni più problematici in termini di criminalità organizzata. “Una sorta di miracolo, realizzato in appena un mese. Da anni questi locali erano sottoutilizzati. Gran parte del lavoro del ministero della Giustizia è orientato a rendere la giustizia più efficiente. Qui abbiamo dimostrato un esempio di concretezza, dimostrando di poter raggiungere risultati quando si lavora in modo sinergico, come hanno fatto i nostri uffici con il presidente del Tribunale, il Procuratore e l’Ordine degli Avvocati”, ha detto di il ministro nel corso dell’inaugurazione.