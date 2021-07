Roma, 20 lug (Adnkronos) – “Il Pd deve essere schierato per la durata ragionevole dei processi e per le massime garanzie degli imputati. Non si può tornare indietro da questo storico ancoramento per nessuna ragione”. Lo dice in un’intervista al quotidiano Il Dubbio il senatore del Pd Andrea Marcucci. “La riforma avrà il suo passaggio parlamentare, quindi alcuni accorgimenti tecnici sul testo sono naturali, stravolgerne il senso non può essere possibile”, prosegue.