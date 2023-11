Giustizia, martedì 21 il convegno di Polo Sud a Napoli con Nordio. Laboccetta: Riforma priorità assoluta

Su iniziativa dell’associazione culturale Polo Sud, martedì 21 novembre, con inizio alle 18,40, presso il Teatro San Carlo si terrà una tavola rotonda sul tema ”Giustizia e riforme: dialoghi con Carlo Nordio”. Al dibattito, che sarà moderato dal direttore del Mattino Francesco De Core, oltre al ministro della Giustizia, interverranno il sindaco professor Gaetano Manfredi, i magistrati Arcibaldo Miller e Paolo Itri e gli avvocati Vincenzo Maiello e Carmine Ippolito. ”Ancora una volta – ha dichiarato il presidente di Polo Sud Amedeo Laboccetta – Napoli fa da battistrada sul fondamentale tema della giustizia. Sono infatti certo che dal confronto emergeranno indicazioni preziosissime per la riforma messa in cantiere dal ministro Nordio, che ringrazio per aver aderito al nostro invito. La nostra città è stata l’epicentro del caso Tortora ma è anche, e da sempre, fucina di magistrati rigorosi e competenti nonché culla di professionisti che hanno scritto pagine luminose dell’avvocatura italiana”.