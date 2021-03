Giustizia: Meloni, ‘discontinuità e coraggio, nuova legge delega per superare Bonafede’**

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – In tema di giustizia servono “discontinuità e coraggio”, varando una nuova legge delega che superi quella del precedente Guardasigilli, Alfonso Bonafede, che non può essere corretta con emendamenti, visto che “sarà molto difficile trovare una sintesi in una maggioranza che è molto variegata, su un tema che ha bisogno di una visione chiara”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, in una conferenza stampa dopo l’incontro con la ministra della Giustizia, Marta Cartabia.