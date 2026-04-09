Giustizia, Meloni: rammarico per occasione persa, cantiere non venga abbandonato

Roma, 9 apr. (askanews) – “Non voglio esimermi da una breve riflessione sull’Italia che ci è stata consegnata dall’esito referendario che ha visto una grande partecipazione popolare al voto e una altrettanto grande polarizzazione, un confronto serrato, non sempre sul merito, e un esito chiaro. Rispettiamo sempre il giudizio degli italiani anche quando non coincide con le nostre opinioni. Resta il rammarico di aver perso una occasione storica, la riforma giustizia rimane una necessità e non sono io a dirlo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante l’informativa alla Camera.

“Il mio auspicio è che il cantiere di quella riforma non venga abbandonato” possibilmente “in un clima di collaborazione non certo contro la magistratura ma a favore di una magistratura libera e di una politica che commetterebbe un errore storico se rinunciasse al proprio ruolo”, ha aggiunto.