Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Rispetto a quanto sta accadendo nella maggioranza in vista del voto di domani sulle mozioni di sfiducia al ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, “ad oggi direi che sono i soliti giochi di Renzi per avere qualche poltrona in più. Spero che Renzi mi smentisca, una volta tanto dimostri di avere a cuore il destino di questa nazione”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, ospite di ‘Fuori dal coro’ in onda questa sera su Retequattro.