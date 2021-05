Giustizia: Mirabelli, ‘riforme o niente soldi Ue, Salvini dice no a 280 mld? Basta sparate’**

Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Francamente non so nemmeno che cosa vuole dire ‘referendum sulla giustizia’. Di che parliamo? Sarei curioso di conoscere le proposte di Salvini. Ma il problema di Salvini è che non mai una proposta degna, allora si butta sulla propaganda e oggi è il turno della sparata sul referendum”. Franco Mirabelli, capogruppo Pd in commissione Giustizia al Senato, commenta così all’Adnkronos l’iniziativa di Matteo Salvini per un referendum sulla giustizia.