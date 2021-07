Giustizia: nessuna cabina regia con Draghi, possibile slittamento riforma in Cdm**

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Alla fine la cabina di regia col premier Mario Draghi, attesa oggi a Palazzo Chigi, non dovrebbe tenersi. La riforma della giustizia, riferiscono fonti di governo all’Adnkronos, potrebbe necessitare di tempi “più lunghi: non sono ancora maturi per il disco verde alla riforma”, riferisce un ministro. Intanto è arrivata la convocazione del preconsiglio -fissato per oggi alle 18-: la riforma del processo penale non figura tra i temi da trattare. Potrebbe comunque arrivare domani in Cdm, ‘fuori sacco’. “Magari alla fine si decide di accelerare – riferiscono più fonti – ma al momento non pare ci siano le condizioni per portare il testo in Consiglio dei ministri”. Segno che si registrano ancora distanze, soprattutto sul nodo della prescrizione.