Giustizia, Nordio: auspicio è inserimento figura avvocato nella Carta

Roma, 15 mag. (askanews) – “L’auspicio è che la figura dell’avvocato venga inserita nella Costituzione”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a margine del convegno ‘Legittimo impedimento, un diritto per l’avvocatura, organizzato dal Consiglio nazionale forense, a Montecitorio.”C’è il rammarico che di non esserci riusciti nel disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere che è in discussione al Senato. L’obiettivo è che una volta approvata questa riforma costituzionale si possa passare a un inserimento della figura dell’avvocato nella Carta anche con una convergenza politica più ampia”, ha aggiunto il guardasigilli. “Penso che non ci dovrebbero essere difficoltà a raggiungere la maggioranza qualificata, visto che si tratta di una scelta non soltanto razionale, ma anche giuridicamente necessitata”, ha sottolineato.