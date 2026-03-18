Giustizia, Politica e Territorio: l’analisi di Aniello Formisano tra Progetto Civico e Riforme

di Redazione

In una fase di profondo rimescolamento degli equilibri politici, l’ex parlamentare Aniello Formisano traccia una linea netta tra la politica dei “palazzi” e le necessità reali del Paese. Dalle dinamiche amministrative di Napoli alla delicata questione della giustizia, Formisano offre una lettura critica che punta a scuotere le coscienze di elettori e addetti ai lavori.

Il nodo Giustizia e l’asse riformista: il ruolo di Pina Picierno

Ampio spazio viene dedicato al tema della giustizia, analizzato attraverso la lente dei recenti quesiti referendari. Formisano, con la sua esperienza legale e legislativa, sottolinea l’importanza di un dibattito che superi i meri schieramenti di bandiera. In questo contesto, l’avvocato mette in risalto il posizionamento di figure di spicco del Partito Democratico che hanno scelto una linea di rottura rispetto alla cautela del Nazareno.

Un riferimento particolare viene fatto a Pina Picierno, Europarlamentare e Vicepresidente del Parlamento Europeo. Formisano evidenzia positivamente il coraggio politico della Picierno nel sostenere apertamente le ragioni del “Sì” al referendum sulla giustizia. “È una posizione di rilievo — osserva l’avvocato Formisano — che dimostra come all’interno delle grandi forze politiche ci sia chi comprende l’urgenza di una riforma strutturale, schierandosi con determinazione al fianco di quei territori e di quelle regioni che chiedono un cambio di passo garantista e una magistratura più moderna”.

Per l’ex parlamentare napoletano, l’impegno della Picierno rappresenta un ponte necessario tra le istituzioni europee e le istanze di riforma locali, in un momento in cui la certezza del diritto è vista come il primo volano per lo sviluppo economico.

Napoli e il “Progetto Civico” di Gaetano Manfredi

Dalla giustizia nazionale alla gestione locale, l’analisi si sposta sull’esperimento politico in atto nel capoluogo campano. L’avvocato si sofferma sul Progetto Civico che vede protagonista il sindaco Gaetano Manfredi, interpretandolo come un tentativo di superare i tradizionali steccati ideologici per mettere al centro le competenze.

Secondo Formisano, l’adesione a questo progetto è la risposta alla crisi dei partiti tradizionali. “L’obiettivo è aggregare forze che, pur partendo da storie diverse, convergono su un programma concreto per la città”, sottolinea, evidenziando come la figura di Manfredi possa fare da collante tra le istanze civiche e una visione istituzionale solida, necessaria per intercettare le sfide del PNRR e del rilancio urbano.

Una classe dirigente tra competenza e responsabilità

Il filo conduttore del ragionamento di Aniello Formisano resta il recupero della rappresentanza. Che si tratti di riformare i codici o di amministrare una metropoli, la soluzione risiede nella qualità della classe dirigente.

“Non possiamo più permetterci una politica che insegue l’algoritmo dei social – conclude Formisano -. Serve tornare allo studio, alla competenza e, soprattutto, all’ascolto dei territori. Il Progetto Civico a Napoli può essere un laboratorio, ma deve essere alimentato da un’etica della responsabilità che sembra essersi smarrita”.