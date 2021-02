Giustizia: proposte Lettera 150, ‘commissione bicamerale inchiesta e riforma sistema in 4 punti’** (3)

(Adnkronos) – “Lo strumento attraverso cui si esercita il potere – rimarca Lettera 150 – è l’azione penale discrezionalmente scelta ed estrapolata tra le varie notitiae criminis, quando non ricercata aprioristicamente ad arte, ma il vero grimaldello è costituito dalla totale irresponsabilità dei Pm di fronte alle proprie indagini e accuse. Massimamente poi in relazione al rigetto totale delle ipotesi accusatorie. Nella ottica delle correnti, la nomina del procuratore (incarico direttivo) è un passaggio irrinunciabile per gestire il potere perché rafforza il circuito dei sostituti fedeli a una linea, ma è in grado di affossare quelli di altra corrente. Un procuratore alieno dai condizionamento correntizi, invece, è garanzia di una vigilanza più profonda sull’operato dei sostituti e di una imparzialità assoluta nell’esercizio della azione penale”.