Giustizia: proposte Lettera 150, ‘commissione bicamerale inchiesta e riforma sistema in 4 punti’**

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – Una commissione bicamerale d’inchiesta dotata legislativamente dei medesimi poteri della Magistratura inquirente sul fenomeno delle correnti e soprattutto sugli episodi di condizionamento delle decisioni del Csm avvenuti in questi anni particolarmente per le nomine degli uffici direttivi; ed una riforma del sistema giudiziario in quattro punti a partire dal funzionamento del Csm per superare il caso Palamara. Sono le proposte degli accademici e magistrati del Think Tank Lettera 150 che affermano in una lunga relazione: “La magistratura inquirente penale (e in parte anche quella giudicante) ha acquisito un potere esorbitante e improprio nei confronti degli altri poteri dello Stato anche oltre ai due tradizionali. Con la semplice apertura di una inchiesta, talvolta solo l’annuncio, si condizionano elezioni e maggioranze politiche”.