Giustizia, Rastrelli (Fdi): Sinistra ipocrita, la riforma salvaguarda sicurezza, amministratori e cittadini

“L’ipocrisia della sinistra non riuscirà ad arrestare la spinta riformatrice del Governo”. Lo afferma il senatore Sergio Rastrelli, componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama per il quale “i coraggiosi interventi del Ministro Nordio in materia di giustizia, dall’abolizione dell’abuso di ufficio sino alla ridefinizione del traffico di influenze, vanno nella direzione di conciliare finalmente le esigenze di sicurezza della collettività con la salvaguardia dei pubblici amministratori e con le garanzie di ogni singolo cittadino”.