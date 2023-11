Giustizia, Renzi: Crosetto persona seria,non racconta una novità

Milano, 27 nov. (askanews) – “Per me Guido Crosetto è una persona molto seria, lo stimo molto, se parla con questo tono perentorio evidentemente conosce cose che io non conosco, non è una novita” che una parte della magistratura voglia fare politica. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a proposito di quanto dichiarato dal ministro della difesa in un’intervista al Corriere della Sera sulla “opposizione giudiziaria” che minaccerebbe il governo.

Il punto debole delle sue parole, ha aggiunto Renzi, è che “il governo Meloni all’improvviso ha cancellato la riforma Nordio della giustizia. C’è una contraddizione e una domanda da farsi: di cosa ha paura Meloni per non fare la riforma della giustizia?” si è chiesto.