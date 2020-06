Roma, 24 giu. (Adnkronos) – La riforma del Csm proposta “non rompe il legame correntizio. Secondo me non funziona”. Lo dice Matteo Renzi, in un’intervista a ‘Il Dubbio’. “Piuttosto -aggiunge- vorrei che ci fosse la serenità per poter parlare di giustizia e politica senza anatemi reciproci. Purtroppo per mile motivi da 25 anni risulta impossibile”.