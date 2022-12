Giustizia, riforma Nordio sotto attacco. Ma Rosato (Iv): La sosterremo con convinzione

“Il Ministro Nordio ieri ha illustrato in commissione come intende lavorare nei prossimi anni e quali sono le emergenze della giustizia italiana. Oggi naturalmente sulla stampa l’Anm e’ un po’ di giustizialisti sparsi lo attaccano perche’ ‘vuole demolire l’assetto costituzionale della magistratura’”. Cosi’ sui social il Presidente di Italia Viva Ettore Rosato, riportando un estratto dell’intervento del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Per Rosato quella del Ministro e’ stata una relazione lucida “condivisibile e che speriamo porti a fatti concreti. Se cosi’ sara’ anche dall’opposizione noi la sosterremo con convinzione”.