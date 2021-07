Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Centomila firme raccolte in Italia solo in questo weekend di luglio da Bolzano a Lampedusa è una cosa eccezionale”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai gazebo organizzati a Termoli, in provincia di Campobasso, per la raccolta di firme per i referendum sulla giustizia.