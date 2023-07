Giustizia, Salvini: Non possono essere pochi magistrati a bloccare una riforma

Nella riforma della giustizia “non ci devono essere tabù. Come per lo sciopero ferroviario non puoi bloccare un Paese, così non possono essere pochi magistrati a bloccare una riforma”: è la risposta del vicepremier, Matteo Salvini, ai giornalisti, stamani, a Matera. “La riforma della giustizia è urgente perché serve agli italiani. Vogliamo farla in fretta senza escludere nessuno, cioè ascoltando tutti e coinvolgendo tutti. Una giustizia più veloce – ha concluso Salvini, – serve anche ai magistrati”.