Giustizia, Salvini: o giudici che sbagliano non restino impuniti

Roma, 1 dic. (askanews) – “Se un giudice ruba la libertà a un cittadino ne deve rispondere personalmente, non ci può essere una categoria di impuniti in Italia nel 2024”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso del suo intervento in video collegamento con l’assemblea nazionale di Noi moderati.

Bisogna, ha aggiunto, “portare gli italiani dove si aspettano che arriviamo: il garantismo, la separazione delle carriere, la riforma della magistratura, l’espulsione delle correnti e della politica dai tribunali, la responsabilità civile personale dei pochi magistrati che sbagliano ma che, negli ultimi 30 anni, hanno messo in galera 31 mila italiani poi riconosciuti innocenti e risarciti con 840 milioni di euro di denaro pubblico”.