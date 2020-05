Giustizia, Sarro (Fi): Digitalizzare i procedimenti dei Giudici di Pace

Digitalizzare i procedimenti in capo ai Giudici di Pace. Lo propone Carlo Sarro, deputato campano di Forza Italia, per “superare gli ostacoli che in questi giorni di ripresa delle attività hanno determinato un vero e proprio allarme rinvii delle udienze creando pesantissimi disagi ai cittadini, ai legali e ai giudici stessi”.

“L’emergenza Covid – spiega l’esponente di Forza Italia – ha riproposto con forza i temi delicatissimi della giustizia, delle carenze logistiche, del deficit tecnologico e dei vuoti di organico. Criticità alle quali l’informatizzazione potrebbe dare risposte assolutamente significative”. “Ad eccezione dei più delicati atti istruttori, l’idea di una piattaforma digitale analoga a quella già in uso per i procedimenti civili, risolverebbe buona parte dei problemi attualmente in campo e potrebbe essere applicata integralmente ad almeno il 70 per cento dei contenziosi”, prosegue Sarro che si farà promotore, già nei prossimi giorni di una proposta “che vada in questa direzione, certo che potrà trovare un’ampia condivisione tra le forze politiche”.