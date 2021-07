Roma 20 lug. (Adnkronos) – “Siamo ancora in tempo per modificare una riforma del processo penale che, così come rilevato dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, non porta miglioramenti alla macchina della giustizia. Anzi va nella direzione opposta”. Lo dichiara la deputata calabrese del M5S Elisa Scutellà, componente della commissione Giustizia.