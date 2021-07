Giustizia: Silvestri, ‘riforma migliorata solo grazie a M5S, su mafia Lega ipocrita’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “La battaglia sulla riforma della giustizia non è stata facile e non sono mancati i momenti complicati. Ma la buona notizia è che, alle difficoltà, il Movimento cinque stelle ha saputo reagire attraverso l’unità, la compattezza. Decisiva, in questo senso, è stata la guida autorevole di Giuseppe Conte, mentre i nostri ministri nel corso del Cdm hanno difeso con forza le nostre posizioni, nonostante l’opposizione di quasi tutte le forze politiche, a cominciare dalla Lega, abituata agli slogan sulla legalità, ma che avrebbe voluto lasciare la riforma intatta, col rischio che anche i reati mafia potessero svanire nel nulla in pochi anni, un atteggiamento ipocrita. Non è il testo dei nostri sogni, ma abbiamo portato a casa importanti modifiche. Ripartiamo da qui, più compatti di prima”. Lo dichiara Francesco Silvestri, deputato e componente del direttivo del Movimento cinque stelle alla Camera.