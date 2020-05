Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Slitta a domani, orario ancora da definire, il vertice a via Arenula convocato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede con le forze di maggioranza sulla riforma del Csm. Le motivazioni del rinvio di 24 ore, spiegano fonti di via Arenula all’Adnkronos, è legata al voto di fiducia alla Camera sul dl liquidità, per il quale si prevedono tempi lunghi, tanto da non consentire nemmeno di tenere la riunione in serata. Da qui la decisione del rinvio a domani.