Giustizia tra generazioni e Costituzione: il dibattito ASviS

L’evento ha ospitato un confronto tra esperti e i ministri Abodi e Casellati, a partire dalle proposte dell’Alleanza, per mettere in pratica il principio costituzionale e favorire la partecipazione giovanile alla vita democratica.

Per il secondo anno, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) ha celebrato l’inserimento in Costituzione del principio di giustizia intergenerazionale, posto alla base del concetto di sviluppo sostenibile, con un ASviS Live dal titolo “La giustizia tra generazioni: dalla modifica della Costituzione alla pratica” che si è tenuto il 22 febbraio alle 10.00. Con la riforma che nel 2022 ha modificato gli articoli 9 e 41, è stato sancito l’obbligo della Repubblica di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni”, un risultato frutto anche dell’impegno che l’ASviS, fin dalla sua nascita, ha dedicato al tema.

Per rivedere l’evento: https://www.youtube.com/watch?v=b7fg-ELYSKM&t=1029s

Questa modifica, la prima nella storia della Repubblica italiana dei principi fondamentali della Costituzione, dovrebbe determinare importanti cambiamenti delle politiche e dei comportamenti degli operatori economici e sociali, che però ancora non si vedono. D’altra parte, la politica non sta realizzando le azioni che sarebbero necessarie per far crescere la partecipazione giovanile alla vita politica, un tema cruciale anche in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

L’evento, organizzato dall’ASviS in occasione del suo ottavo compleanno, si è svolto anche quest’anno nel Salone della Biblioteca Casanatense*, a Roma. I partecipanti hanno potuto assistere al confronto tra esperte ed esperti di diverse materie e al contribuito dei ministri Andrea Abodi e Maria Elisabetta Alberti Casellati, titolari rispettivamente, tra l’altro, delle deleghe alla condizione giovanile e alle riforme. L’ASviS ha illustrato le proprie proposte per mettere in pratica il nuovo principio costituzionale e favorire la partecipazione dei giovani alla vita pubblica e politica. Durante l’iniziativa sono state anche presentate delle pubblicazioni in occasione dell’anniversario della nascita dell’Alleanza e il e il policy brief ASviS dedicato alla partecipazione democratica giovanile ( https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-20152/policy-brief-asvis-analisi-e-proposte-per-la-partecipazione-democratica-giovanile)

L'iniziativa è stata trasmessa in diretta streaming

