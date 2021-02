Roma, 24 feb (Adnkronos) – “I tempi, secondo me, sono maturi per raggiungere una sintesi in Parlamento sulla giustizia. L’Europa stessa pone come condizione che si facciano delle riforme per sostenere gli investimenti previsti dal Recovery”. Lo ha detto Walter Verini, responsabile Giustizia del Pd a ‘Immagina’, la web radio del Partito democratico.