Giustizia, via libera della Camera a ddl Nordio: via l’abuso di ufficio

Via libera definitivo dell’aula della Camera al ddl Nordio con 199 sì e 102 no. Il provvedimento apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare e tra le misure previste contiene l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, novità sul reato di traffico di influenze illecite e sulle intercettazioni. Il disegno di legge è stato approvato in seconda lettura da Montecitorio, in un identico testo rispetto a quello trasmesso dal Senato, e dunque diventa legge dello Stato.

Ridisegnato un pezzo del sistema giudiziario

Abrogazione del reato di abuso d’ufficio, modifica del reato di traffico di influenze illecite e della disciplina delle intercettazioni: con un testo di 9 articoli e un allegato, il disegno di legge Nordio ridisegna un pezzo del sistema giudiziario del nostro Paese e da mesi fa discutere magistrati ed avvocati, che in questo panorama vivono e lavorano. Il provvedimento, che ha ottenuto oggi il via libera definitivo con l’ok della Camera dei deputati, apporta modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice dell’ordinamento militare. Con il venir meno della fattispecie prevista dall’articolo 323 del codice di rito – si ricorda – è stata varata anche una modifica al 346-bis, che disciplina il reato di traffico di influenze illecite. Per quanto riguarda l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, “si ricorda che ogniqualvolta si procede all’abrogazione di una fattispecie penale la giurisprudenza è chiamata a valutare, in relazione ai procedimenti penali in corso, se si sia dinanzi ad una abolitio crimis, con contestuale archiviazione o assoluzione dell’imputato, ovvero a un fenomeno di continuità normativa, riconducibile all’articolo 2, comma 4, c.p., con conseguente applicazione della norma penale più favorevole all’imputato”.