Giusy Freccia a Cannes: Recitare per Martone accanto a Pierfrancesco Favino? E’ stato emozionante

Nelle sale cinematografiche torna il grande cinema italiano con Nostalgia, tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea, unico film italiano in concorso al Festival di Cannes 2022 per la regia di Mario Martone.

Il film nelle sale a partire dal 25 maggio 2022, vede come sfondo la città di Napoli in tutte le sue caratteristiche sfumature dal rione Sanità ai vicoli dei quartieri. Nel cast del film c’è anche l’attrice napoletana Giusy Freccia, nelle vesti di agente immobiliare, che in scena con il protagonista Pierfrancesco Favino, ha il suo piccolo ruolo nel “ritorno in patria” del protagonista, Felice.

Giusy Freccia nota al pubblico per il suo lavoro di attrice teatrale con Gianfranco e Massimiliano Gallo, Gaetano Liguori, Abel Ferrara, Nino D’Angelo, Carmine Borrino, Claudio Di Palma, Franco Ricciardi, Lucio Pierri ed Ida Rendano è già un volto noto del cinema italiano per la partecipazione a film come “Il giorno più bello del mondo” di e con Alessandro Siani, in “Sette ore per farti innamorare” di e con Giampaolo Morelli, in “Benvenuti in Casa Esposito” di Gianluca Ansanelli.

Anche in televisione l’abbiamo vista ne “I Bastardi di Pizzofalcone”, con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini, per la regia di Alessandro D’Alatri (Rai 1).

Ha ricevuto premi e riconoscimenti come il “Premio Scarpetta” (Migliore attrice protagonista per lo spettacolo : “Se non ti avessi conosciuto” di Maldestro) ed il “Premio Napoli all’Opera”, ed anche il web l’ha vista spesso come guest star.

Giusy Freccia sulla sua partecipazione al film racconta: “Anche dopo tanti anni di lavoro come attrice, recitare accanto a Pierfrancesco Favino è stata un’emozione forte, in quanto è innegabile dire che “non ero tranquilla”. Sicuramente ringrazio il regista Mario Martone per l’opportunità di far parte del cast di un film così impegnato e con protagonisti di tale livello. Anche se per un piccolissimo ruolo, essere coinvolti da una produzione ed un regista così importante ed essere messa così a mio agio, ha fatto sì che la stima che avessi nei suoi confronti, si sia trasformata nella realizzazione del sogno di lavorare per una prestigiosa firma“.

La trama

Dopo aver a vissuto per 45 anni in Medio Oriente e a Napoli, Felice (Pierfrancesco Favino) torna nel rione Sanità per accudire la madre malata. In seguito, invece di fare ritorno al Cairo dove lo aspetta la compagna, Felice resta a Napoli, in attesa dell’incontro con l’amico di un tempo, Oreste (Tommaso Ragno), diventato un criminale. Lo stesso Felice ne racconta la storia a un medico dell’ospedale San Gennaro dei Poveri e a Don Luigi Rega (Francesco Di Leva), un combattivo sacerdote.

Gli altri attori

Completano il cast del film Aurora Quattrocchi, Sofia Essaidi, Nello Mascia, Emanuele Palumbo, Artem, Salvatore Striano, Virginia Apicella. Nostalgia è una produzione Picomedia e Mad Entertainment in associazione con Medusa film e in coproduzione con Rosebud Entertainment Pictures realizzata da Mad Entertainment in coproduzione italo – francese.

