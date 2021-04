Givova in lizza per diventare il nuovo sponsor tecnico del Napoli

Grandi manovre in casa Napoli per il futuro prossimo. Oltre alla valutazione di un profilo adatto a sostituire l’ ormai partente Gattuso, a prescindere da come finirà la stagione, la società valuta anche nuove entrate economiche. Infatti si sta pensando di cambiare sponsor tecnico con l’ attuale Kappa che ha il contratto in scadenza a giugno, come riferisce il quotidiano Tuttosport. Per raccogliere l’ eredità dell’ attuale sponsor tecnico un’ azienda campana sta trattando con Aurelio De Laurentiis. Il marchio piemontese ha proposto al patron azzurro di prolungare di un ulteriore anno il contratto di sponsorizzazione (a cifre più basse), ma da Castel Volturno hanno risposto picche. E quindi in questo scenario entra in gioco la Givova, azienda con sede a Scafati, che sta lavorando da due mesi per diventare sponsor del Napoli.