Glamour e mondanità al de Bonart di Napoli per il birthday party di Virginia Basile Bellucci Sessa

di Maridì Vicedomini

Fisico atletico, sorriso accattivante, occhi lucenti come le stelle del cielo di Napoli, Virginia Basile Bellucci Sessa è una donna fuori dal comune, coniugando in maniera inusuale un’immagine di grande fascino ed una profonda umanità e naturale inclinazione verso il culto della sua famiglia e della gente più bisognosa. Felicemente coniugata con l’ingegnere Roberto Bellucci Sessa, consigliere di amministrazione della società “Palazzo Caracciolo”, titolare di strutture alberghiere di eccellenza come il de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton, Palazzo Caracciolo in Napoli e gestore del Grand Hotel Telese nel beneventano, con il quale partecipa nel capitale della stessa Società, Madame Virginia, laureata a pieni voti in materie scientifiche, perpetuando la tradizione della sua nobile famiglia originaria, è costantemente impegnata nel sociale , occupandosi della Mensa del “Ristoro di Sant’Egidio” della chiesa di San Pasquale a Napoli, coordinata da Massimo Miccio pur non trascurando i suoi hobby personali quali la pratica dello yoga finalizzata al benessere del corpo e dello spirito e la danza moderna, e non ultimo, la cura degli animali in primis del suo amatissimo cagnolino Ulisse. In occasione del suo gentiliaco, ed in omaggio a tutto il pianeta femminile, la signora Virginia ha organizzato un pink party a cui hanno partecipato le amiche più care, esponenti del jet set napoletano. Location prescelta, “Le Pavillon” l’esclusivo rooftop del de Bonart, con vista mozzafiato sulla baia partenopea. Fasciata in un abito da sera total violet, la frizzante Virginia ha accolto con abituale savoir faire, le selezionatissime ospiti, reduci da un tour nella splendida, storica struttura alberghiera dagli arredi minimal ma raffinati, frutto di un’originale e fascinosa sinergia tra antica tradizione e modernità. Basic color prescelto dalla festeggiata per l’evento, il fucsia declinato nelle sue sfumature ed utilizzato sia per i menu, che per gli addobbi floreali. Come ouverture, un welcome cocktail, con una selezione di long drinks dedicati alla padrona di casa quali “Sweet Virginia Spritz”, “Scintille di Bionda”, “Yoga Breeze”. Jumping Dancer”, “Sparkling Smile”, “Solar Bliss” by i bartender della Casa, Amedeo Saide ed Innocenzo Crispino; a seguire, light dinner con finger food confezionati dallo Chef Umberto Zimbaldi e la sua brigata, proposti in un menu ispirato al concetto di una cucina tipica mediterranea appena rivisitata da un tocco di nouvelle cousine: zeppolina con crudo di gamberi e burro al lime, bocconcini di melanzane croccanti con fonduta di pomodoro, catalana di baccalà con dressing all’aceto di mela, cous cous con salmone marinato con sale affumicato, melanzane e pinoli tostati, gambero di Mazara in cestino di pasta fillo con mela verde e crudo, cubetto di parmigiana con pera caramellata, tartare di bufala con erbe di campo, riso soffiato al nero di seppia con tocchetti di salmone, mini quiche di verdurine di stagione, spiedino di mazzancolle in crosta di tagliolino , risotto agli agrumi e scampi, delicatesses. Molto curato anche l’entertainment, con il live del maestro Nino Allocca e l’esibizione di tre ballerine, Sabrina Martusciello, Isa esposito, Lorenza Mazio, esponenti della scuola di danza “Dance Race” di Alessandra Rimonti. Dulcis in fundo: il soffio delle candeline su una coreografica maxi torta alla panna ed ai frutti di bosco di Mrs Virginia, tra fiumi di champagne ed ovazioni augurali. Viste, tra le invitate, Marizia Rubino, Lucia Fiorentino, Valeria Musitano, Camilla de Silva, Giulia Gargiulo, Marina Cigliano, Giordana De Cesare, Daniela Covino, Giulia Cangiano, Paola Salvatore, Delia Di Gennaro, Paola Salvati, Olimpia Vacca.