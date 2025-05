Glamour Roma Capitale, domani la quarta edizione dell’evento: testimonial Numa Palmer

Il prestigioso Spazio Novecento di Roma si prepara ad accogliere la quarta edizione del Premio Glamour Roma Capitale, un evento straordinario organizzato da Acs, Associazione Centro Spettacolo, sotto la guida del presidente Gino Foglia e con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Roma, Assemblea Capitolina, con la presenza della presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli, e del presidente del consiglio Regione Lazio Antonio Aurigemma. La data da segnare sul calendario è venerdì 30 maggio 2025 alle ore 19.

L’atmosfera di fascino e raffinatezza che caratterizza Spazio Novecento sarà il palcoscenico perfetto per una serata dedicata all’arte, alla moda, alla musica, allo spettacolo, al sociale, alla gastronomia, incontrando associazioni, imprese e imprenditori confermando così Glamour Roma Capitale un punto di riferimento degli eventi a Roma.

L’evento sarà presentato dalla conduttrice e giornalista Francesca Rasi con la straordinaria partecipazione di Antonio Zequila. Aprirà la 4° edizione la Testimonial dell’evento Numa Palmer cantante, autrice, produttrice conosciuta anche come opinionista musicale di molte trasmissioni RAI e come promotrice del pensiero positivo.

Sarà un’esperienza indimenticabile per gli ospiti che varcheranno le porte illuminate del salone, avvolti dall’eleganza dei giochi di luci e dall’imponente presenza dei candelabri, mentre bellissime creature preparate con eleganza dal look maker Sergio Tirletti accoglieranno gli ospiti con grazia e stile.

Come nelle precedenti edizioni, la moda sarà la protagonista dell’evento, con la partecipazione di rinomati stilisti e marchi di prestigio. Tra questi spiccano i nomi della “Fashion designer Internazionale Eleonora Altamore, i talentuosi bambini di Casting Bambini e Fany Moda di Angela Fanigliulo, che porterà il fascino della moda italiana. Non mancherà la moda romana rappresentata da Alessandro Vinci. Inoltre, la stilista Helena Romanova presenterà le sue creazioni ad uncinetto, vestendo le modelle che sfileranno sulla suggestiva scalinata di Spazio Novecento, dove un tocco di internazionalità sarà dato da Liberato Miremma con l’associazione Wio World Intercultural Organization.

Durante la serata si potrà degustare acqua idrogenata, con un forte potere antiossidante, grazie alla nostra collaborazione con la società Sida S.r.l., ed inoltre visitare l’angolo Lettura Tarocchi dove ad accogliervi vi sarà Paola Toppi.

Non mancheranno i Premi speciali. Per il giornalismo, tra i premiati il Vice Direttore del Tg2 Alfonso Samengo.

Per parlare di salute sarà premiato il presidente della Spigc Società Italiana dei giovani chirurghi Roberto Luca Meniconi. Per la Musica festeggeremo i 45 anni del brano “Comprami” con Viola Valentino.

Un premio davvero speciale verrà consegnato al Presidente dei City Angels Mario Furlan che ci racconterà dell ’associazione di oltre 500 volontari, Angeli di strada, volontari che, sulla strada, aiutano chiunque abbia bisogno.

Non mancherà l’omaggio all’eccellenza italiana attraverso un emozionante percorso sensoriale ed enogastronomico, che condurrà i partecipanti alla scoperta dei tesori culinari dei territori laziali, pugliesi e calabresi; superlativo il pomodoro Rosso da Amare di Ciro Flagella ed il profumo del pecorino crotonese della Ditta Fonzi; dalla Golosa di Puglia assaggeremo la burrata alla ndjuja e la burratina al gorgonzola. Da non perdere la degustazione dei vini spinelli con Montepulciano d’ Abruzzo ed il pecorino terre di Chieti Gran finale con Un Brindisi alla bellezza, firmato Erbagil, seguito da una deliziosa torta che chiuderà questa quarta edizione di Glamour Roma Capitale e la presenza della Little Tony Family ed un cuore matto. Il tutto sarà gestito da Giulio Catale dalla trattoria i Torquati ed i Carnivori di Roma.

Tra gli ospiti musicali aprirà le porte alla musica la cantante lirica Salvina Maesano, le giovanissime cantanti Nen, Serena de Bari . Marika Italiano ed Harlet, mentre Frank Amore, regalerà agli ospiti un’esperienza multisensoriale indimenticabile. Sorprendente sarà l’esibizione di Mirko che canta e suona la chitarra ha solo 11 anni. Non mancheranno due Dj Francesco Parise e Viviana Finotti che faranno scatenare gli ospiti con la Disco Dance anni ’70, ’80, ’90. Il direttore artistico sarà il producer Luca Venturi.

L’evento Glamour Roma Capitale 2025 alla sua quarta edizione si conferma non solo come una celebrazione dello stile e dell’eleganza, ma anche come un punto di incontro tra tradizione sartoriale, creatività contemporanea e visione internazionale. In una città che da sempre è simbolo di arte e bellezza, Glamour Roma vuole raccontare il volto più raffinato e innovativo del made in Italy, valorizzando designer affermati e giovani talenti emergenti. Con la sua atmosfera vibrante e cosmopolita, si prospetta dunque un appuntamento imperdibile per coloro che desiderano immergersi in un’atmosfera di eleganza, creatività e raffinatezza, celebrando al contempo l’arte, la moda, la bellezza e l’eccellenza italiana.