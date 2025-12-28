Gli affari sono affari, anche se la politica di frequente prova a metter naso tra essi

Arrivando al dunque, solo un particolare di tutto ciò che su questo mondo è stato allontanato dalla retta via, alla fine può essere considerato come realizzato: il fermo immagine o,in qualche caso, il ritorno allo statu quo ante. Per esso va inteso il fatidico 7 ottobre del 2023. Magra sarebbe la consolazione del constatare che nessuno dei paesi coinvolti nelle varie occasioni di confronto abbia provato a intromettersi fattivamente in questioni sempre più inasprite per i diretti protagonisti, ma senza una partecipazione sentita da parte degli intrusi. Lo scopo di quegli alleati sui generis era, e ancora è, il tentativo della captatio benevolentiae di una delle superpotenze contrapposte, USA e Russia, con l’obiettivo di poter spendere la stessa subito dopo la fine degli spari e delle altre pratiche di guerra. È, la situazione appena accennata, la prova che le guerre sono scatenate in primis da divergenze pseudo ideologiche, a cui fanno seguito, a piè sospinto, motivazioni di carattere economico finanziario. Le stesse che così permettono di aggirare lo sguardo di quanti sono coinvolti con il forte desiderio di scoprire l’arcano. La bonaccia di questi giorni non deve procurare l’illusione che i giochi siano terminati.

Il bello prendera il via a gennaio del 2026, come al solito senza fretta. Buon anno, non fosse per altro che scaramanzia.