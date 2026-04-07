Gli affari sono affari e, attualmente, tale espressione è più appropriata che mai

L’evidenza è uno dei caratteri ,forse il più importante, che confermano la qualità di ciò che sta facendo un addetto ai lavori. In questi giorni la premier Meloni sta conducendo una campagna acquisti di particolare rilievo. Sarà bene mettere in luce che oggetto dell’ operare in modo commerciale della Signora Meloni, non sono calciatori o atleti del genere, ma idrocarburi di ogni tipo, da portare in Patria con navi e incrementando l’utilizzo delle condutture sottomarine dove è possibile. Per le tratte più vicine potranno essere usati treni e autotreni e anche questa ipotesi sta prendendo corpo. Sintesi di quanto fin quì scritto è che Giorgia globetrotter potrà suscitare commenti di ogni genere in veste di donns politica, ma un riconoscimento le si deve assolutamente concedere: nelle trattative commerciali si difende bene e, ancor più, lo fa in qualità di buyer, soprattutto di idrocarburi.

Nell’ aria spira comunque il vento di un cambiamento epocale.Per un determinato periodo del dopoguerra prossimo venturo – almeno si spera – i superstiti devono mettere in conto altre risorse per finanziare le opere di adeguamento al nuovo stato per essi e per la UE. È bene fermarsi qui per non legare il carro avanti ai buoi. E poco ma dovrebbe bastare quanto dicono i francesi in circostanze simili: “dopo Pasqua è festa ancora”. Essendo il relax ancora in essere, gli auguri di Buona Pasquetta, almeno quella, valgano a sollevare il morale, anche se non sarà facile.