Gli affreschi ritrovati grazie a Friends of Naples, domani la presentazione dei due restauri

Martedì 15 ottobre, alle 11, si terrà la presentazione (con visita in anteprima per la stampa) degli ultimi due restauri realizzati grazie all’impegno dall’Associazione Friends of Naples. Un cardine nel centro antico di Napoli unisce i due dipinti:l’affresco della piccola cappella votiva ritrovata nel 2023 nella sede dell’Archivio di Stato presso il complesso benedettino dei Santi Severino e Sossio e l’affresco della sacrestia della chiesa dedicata ai Santi Filippo e Giacomo dell’Arte della Seta sono stati recuperati grazie all’intervento dei mecenati di FON. Interverranno Candida Carrino, direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli; Massimo Faella, presidente dell’Associazione Respiriamo Arte; Allegra Hicks, artista; Alberto Sifola, presidente di Friends of Naples.

Sarà presente per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli l’architetto Rosalia d’Apice.