Gli agenti di viaggio a Fiola: Aiutaci a ottenere dalla Regione Campania incentivi e contributi a fondo perduto

Una nutrita delegazione di tour operator ed agenti di viaggio capitanata da Angioletto de Negri è stata ricevuta dal presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, a cui sono state illustrate una serie di richieste che dovranno essere saranno vagliate sia dalla giunta camerale che da quella regionale. Allo stesso Fiola la delegazione di imprenditori ha chiesto di fungere da trait d’union con il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca affinchè si predispongano interventi concreti a favore del comparto turistico campano che si sente abbandonato sia dal Governo e, sottolinea de Negri “mal tutelato da associazioni di categoria che in questa occasione stanno rivelando litigiosità ed inutilità”.

Gli operatori chiedono un contributo a fondo perduto, anche minimo, così come ottenuto dalle imprese del settore in altre Regioni, fra cui Lazio, Abruzzo e Piemonte, nella consapevolezza delle istituzioni delle disastrate attuali condizioni del settore turistico regionale.

Inoltre si chiede un piano di incentivazione per tutto il settore delle agenzie di viaggio e tour operator per la promozione dell’arrivo di turisti italiani e stranieri in Campania nel periodo 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021.

Fra le altre misure di cui è stata chiesta l’adozione, anche un contributo una tantum, riservato solo alle agenzie di viaggio ed ai tour operator per poter affrontare il pagamento della rata 2020 dell’assicurazione per aderire all’obbligatorio Fondo di Garanzia (art.50 comma 2 del decreto legge 79 del 23/5/2011).

Quello di oggi non è stato il primo incontro degli operatori del turismo con il presidente Fiola. Lo stesso De Negri, infatti ha partecipato nei giorni scorsi ad una riunione con una delegazione ristretta di imprenditori per illustrare al Presidente della Camera di Commercio le problematiche dei diversi settori del turismo, dell’alberghiero, del balneare e dalla ristorazione.

“In questi incontri ho avuto modo di apprezzare un cambio di passo nella gestione della Camera di Commercio dove finalmente sono gli imprenditori a poter dialogare direttamente e ad essere protagonisti e non come succede altrove dove vengono invitati solo i riferimenti delle sigle associative che, come è evidente a tutti, non riescono a portare una sola goccia d’acqua al mulino di qualsiasi comparto” ha commentato Angioletto de Negri, amministratore di I Viaggi dell’Airone e di Progecta, la società che organizza a Napoli ben 6 dei principali appuntamenti fieristici ospitati ogni anno in città. tra cui la ultraventennale BMT . Borsa Mediterranea del Turismo.

Proprio al settore fieristico era stato riservato un precedente incontro fra l’imprenditoria napoletana e la Camera di Commercio e nell’occasione de Negri e tutti gli organizzatori delle fiere della Regione Campania hanno ricevuto dal presidente Fiola l’interessamento alle loro istanze.

“Si tratta anche in questo caso di un settore completamente ignorato malgrado sia leva economica della Regione e con un assorbimento di migliaia di maestranze tra allestitori, artigiani, ristoratori, catering, trasporti su gomma, guide turistiche che ogni anno e da sempre sostiene le sorti del Polo Fieristico della Mostra d’Oltremare di Napoli” spiega ancora de Negri che aggiunge: “Oggi il settore rischia di soccombere. Abbiamo dovuto annullare già tutte le fiere di marzo ,aprile, maggio e giugno 2020 ed ora servono risorse urgentissime ed interventi di rimborso per le spese già sostenute ed a fronte dei mancati ricavi per tutte le manifestazioni in calendario che non hanno avuto modo di essere svolte”.